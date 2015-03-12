До 2020 года дефицит госбюджета должен сократиться до 2,2% — программа с МВФ

Новая программа Международного валютного фонда для Украины предполагает снижение дефицита государственного бюджета, включая НАК «Нафтогаз Украины», до 2,2% ВВП к 2020 году, говорится в отчете, размещенном на сайте Фонда.

Согласно документу, на конец 2015 года дефицит предполагается на уровне 4,2% ВВП, на конец 2016 года – 3,7% ВВП, 2017 года – 2,1% ВВП, 2018 г. – 2,6%, 2019 г. – 2,4%.

С учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины», показатель бюджетного дефицита на эти даты ожидается на уровне 7,4%, 3,9%, 3,1%, 2,6%, 2,4%.

В рамках программы государственный и гарантированный государством долг в 2015 году ожидается на уровне 94,1% ВВП, в 2016 году - 92,6%, в 2017 г. – 88,9%, в 2018 г. – 83,3%, в 2019 г. – 77,3%, в 2020 г. – 71,0%.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы составит 5 млрд долл., получение которого ожидается завтра, 13 марта.

Новая программа МВФ предполагает падение экономики Украины в 2015 году до 5,5% при инфляции порядка 27% и основана на прогнозе курса гривни на уровне 22 грн/долл. к концу 2015 года и среднегодовом показателе на уровне 21,7 грн/долл.