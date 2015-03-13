Падение экономики России из-за санкций и дешевой нефти может вдвое превысить официальные прогнозы

Структурные проблемы российской экономики, отягощенные падением цен на нефть и санкциями, приведут к спаду ВВП в этом году на 6,4 процента, а в следующем году его объем будет сопоставим с уровнем 2010 года в реальном выражении.

Так считают эксперты Института Гайдара и президентской академии РАНХиГС, пишет Рейтер.

Авторы прогноза ожидают "продолжительный период рецессии российской экономики" и ее падение на 2,3 процента в следующем году.

Прогноз экспертов Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ основывается на оценке цены на нефть $55 за баррель в 2015-2016 году, что немного лучше, чем заложили российские власти - $50 за баррель.

При этом оценки падения экономики в этом году более чем в два раза превышают прогноз Минэкономразвития - в начале февраля ведомство третий раз за полгода ухудшило макропрогноз, ожидая спада ВВП на 3,0 процента по сравнению с ростом на 0,6 процента в прошлом году.

"Главным следствием внешнеэкономических шоков, с которыми Российская Федерация столкнулась в 2014 году – стремительного падения мировых цен на энергоносители и ограничений в результате западных санкций возможностей привлечения внешнего финансирования – в ближайшее время станет резкое падение объемов финансовых ресурсов, доступных для перераспределения через российскую финансовую систему и, в конечном счете, направляемых в инвестиции", - пишут эксперты.

Читайте также40% годового бюджета Россия потратит на армию и силовиковИнвестиции в основной капитал сократятся на 18,8 процента в 2015 году и снизятся еще на 0,3 процента в 2016 году, ожидают они. Минэкономразвития, со своей стороны, прогнозирует падение инвестиций в этом году на уровне 13,7 процента.

Дополнительным ограничением экономического роста станет эффект девальвации рубля, ведущий к удорожанию импорта и снижению покупательной способности населения. Объем импорта в 2015 году сократится больше чем на треть - до $272,6 миллиарда. Экспорт сократится также на треть - до $367,2 миллиарда - вследствие снижения цен на нефть и газ.

Реальный эффективный курс рубля, по оценке экспертов, продолжит снижаться в 2015 году - на 14,8 процента и в 2016 году - на 4,0 процента - и к концу следующего года вернется на уровень конца 2003 года. Номинальный обменный курс рубля к доллару Институт Гайдара и РАНХиГС прогнозируют на уровне 64,5 рубля в 2015 (прогноз Минэкономики - 61,5 р/$1) и 75,3 рубля в 2016 году.

Инфляция, по оценке, достигнет в 2015 году 16,6 процента по итогам года (прогноз Минэкономразвития - 12,2 процента), а в 2016 году - 10,5 процента. Сохранение в течение двух лет двузначной инфляции приведет к существенному падению доходов населения и сокращению спроса со стороны населения на товары и услуги - оборот розничной торговли в реальном выражении снизится на 10,9 процента в этом году (прогноз Минэкономики -8,2 процента) и на 4,2 процента в 2016 году.

Процентные ставки по рублевым кредитам предприятиям в течение двух лет будут оставаться положительными в реальном выражении на 3–4 п.п. выше темпа инфляции, что станет дополнительным ограничением для оживления инвестиционной активности в экономике.