Курс доллара возобновил рост к мировым валютам после снижения накануне

На мировых торгах в пятницу, 13 марта, курс доллара укрепляется по отношению к мировым валютам после снижения накануне, передает Reuters.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) уже вырос на 0,14% - до 99,41 пункта. Курс доллара к иене поднялся до 121,50 иены со 121,28 иены за доллар. Курс евро к доллару снизился до 1,0606 доллара за евро с 1,0637 доллара за евро на предыдущем закрытии.

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