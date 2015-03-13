Суд обязал банк «Надра» Фирташа выплатить ГИУ более 200 миллионов гривень

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании с банка «Надра» 228,14 млн грн процентов по кредитному договору в пользу Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как сообщила пресс-служба ГИУ, соответствующее решение суд вынес 12 марта.

В пресс-службе учреждения также напомнили, что в течение 2009-2015 годов ГИУ проводило претензионно-исковую работу по взысканию с банка «Надра» процентов, установленных кредитным договором, а в августе 2014 года столичная прокуратура в интересах ГИУ обратилась с иском в Хозсуд Киева, которым было принято решение, обязывающее «Надра» выплатить ГИУ вышеуказанные проценты, однако соответствующее решение было обжаловано представителями банка.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

Читайте такжеВкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» выплатят почти 4 млрд гривеньВ 2013 году ГИУ сократило чистую прибыль почти в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 12,65 млн грн. Чистый доход учреждения в 2013 году снизился на 15,1% - до 208,38 млн грн.

Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью в 2,374 млн грн. Вместе с тем, в феврале текущего года банк «Надра» был признан неплатежеспособным, после чего Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.