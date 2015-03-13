Суд обязал банк «Надра» Фирташа выплатить ГИУ более 200 миллионов гривень
Ранее Хозсуд Киева обязал банк «Надра» выплатить проценты ГИУ, однако это решение было обжаловано представителями банка.
Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании с банка «Надра» 228,14 млн грн процентов по кредитному договору в пользу Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).
Как сообщила пресс-служба ГИУ, соответствующее решение суд вынес 12 марта.
В пресс-службе учреждения также напомнили, что в течение 2009-2015 годов ГИУ проводило претензионно-исковую работу по взысканию с банка «Надра» процентов, установленных кредитным договором, а в августе 2014 года столичная прокуратура в интересах ГИУ обратилась с иском в Хозсуд Киева, которым было принято решение, обязывающее «Надра» выплатить ГИУ вышеуказанные проценты, однако соответствующее решение было обжаловано представителями банка.
Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.
Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.
Читайте такжеВкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» выплатят почти 4 млрд гривеньВ 2013 году ГИУ сократило чистую прибыль почти в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 12,65 млн грн. Чистый доход учреждения в 2013 году снизился на 15,1% - до 208,38 млн грн.
Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).
В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью в 2,374 млн грн. Вместе с тем, в феврале текущего года банк «Надра» был признан неплатежеспособным, после чего Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.