Число интернет-запросов россиян об экономии на еде выросло в два раза

«Яндекс» получает каждый день от российских интернет-пользователей 10–12 тыс. запросов на тему экономии — это в два раза больше, чем год назад, пишут "Известия".

Читайте такжеПадение экономики России из-за санкций и дешевой нефти превысит вдвое официальные прогнозы - экспертыЛюди ищут способ сэкономить практически на всем — на еде, одежде, косметике, ОСАГО, свадьбе. Также растет популярность мобильных приложений, которые помогают вести «домашнюю бухгалтерию» и находить магазины со скидками.

Как рассказали в пресс-службе «Яндекса», «видимый рост запросов про экономию у российских пользователей» был зафиксирован в ноябре 2014 года — когда рубль только начинал падать. Тогда пользователи интересовались темой экономии «примерно в полтора раза больше, чем годом ранее».

"А в январе, после новогодних праздников, уровень интереса к этой теме еще сильнее вырос — практически в 4,5 раза, — сказали в пресс-службе. — К середине февраля уровень интереса к теме снизился, но всё равно количество запросов про экономию примерно в два раза больше, чем в прошлом году".

Некоторые запросы скорее похожи на «крик души», например: «всё подорожало, как экономить», «как экономить, жить в кризис, от чего отказаться», «срочно нужно насобирать большую сумму денег, а я совершенно не умею экономить», «как экономить деньги при зарплате 23 тыс. рублей».

Читайте такжеМеждународные резервы России за неделю сократились на $6,3 млрдПредприниматели тоже ищут советы, на чем экономить. К примеру, поступают такие запросы: «на чем экономить в кризис в салонах красоты», «как экономить бумагу в офисе», «как сэкономить электричество на предприятии», «как сэкономить на банковской гарантии», «как сэкономить на НДС, не нарушая Налоговый кодекс».

"Интернет отражает настроения в обществе, — сказал медиаэксперт Аскар Туганбаев. — И отследить изменения там можно очень быстро — буквально в тот же день". Он рассказал, что бизнес, связанный с интернетом, также почувствовал изменение «настроения в обществе»

. К примеру, люди стали меньше покупать платные интернет-услуги — игры, фильмы, видео.

Руководитель проекта «Едадил» (мобильное приложение, которое помогает выбрать ближайший магазин с лучшими ценами на продукты) Наталия Шагарина рассказала, что его популярность благодаря кризису превзошла все ожидания.