Российский рубль снова начал падать из-за неопределенности финансового рынка

Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже в начале торгов пятницы на фоне неопределенности в отношении процентных ставок в преддверии заседания совета директоров ЦБ РФ и в условиях нисходящей динамики цен на нефть на этой неделе, пишут Вести Экономика.

Торги по доллару США стартовали на ЕТС в пределах 61,3-61,8 руб. за $1, в среднем за полторы минуты курс составил 61,5 руб. за $1. Это на 31 коп. выше уровня предыдущего закрытия.

Курс евро оказался в районе 65,21 руб. за 1 евро, прибавив 4 коп. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 19 коп. до 63,17 руб.

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