Украина получила первый транш в $5 миллиардов от МВФ
Украина получила первый транш в размере $5 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках нового четырехлетнего пакета финпомощи.
Кредит МВФ, как ожидается, поможет разблокировать дополнительные кредиты от других доноров, сообщает Reuters.
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"Деньги начали поступать на счет Нацбанка и счета правительства в Нацбанке. Вся сумма поступит до конца дня", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что общая сумма помощи от международных доноров для Украины составляет $40 млрд.
Как сообщал УНИАН, вчера министр финансов Наталья Яресько прогнозировала, что Украина получит первый транш кредита по новой программе МВФ 13 марта.
1 марта ключевой кредитор Украины МВФ одобрил программу кредитования Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом $17,5 млрд.