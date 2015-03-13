Украина получила первый транш в $5 миллиардов от МВФ

12:43, 13 марта 2015
Финансы
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Украина получила первый транш в размере $5 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках нового четырехлетнего пакета финпомощи.

Фото УНИАН

Кредит МВФ, как ожидается, поможет разблокировать дополнительные кредиты от других доноров, сообщает Reuters.

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"Деньги начали поступать на счет Нацбанка и счета правительства в Нацбанке. Вся сумма поступит до конца дня", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что общая сумма помощи от международных доноров для Украины составляет $40 млрд.

Как сообщал УНИАН, вчера министр финансов Наталья Яресько прогнозировала, что Украина получит первый транш кредита по новой программе МВФ 13 марта. 

1 марта ключевой кредитор Украины МВФ одобрил программу кредитования Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом $17,5 млрд.

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