Гривня на межбанке удерживается на уровне 21,70 за доллар

В пятницу, 13 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,54/21,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,82/23,02 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3500/0,3530 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанку рекомендуют направить усилия на обеспечение покупательной способности гривниПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 21,6195 грн/долл., к этому часу было заключено 7 соглашений, объем торгов составил 3,87 млн долл.