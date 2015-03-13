Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 13 марта на 1 процентный пункт - до 14% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, передает Прайм.

"Совет директоров Банка России 13 марта 2015 года принял решение снизить ключевую ставку c 15,00% до 14,00% годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПадение экономики России из-за санкций и дешевой нефти может вдвое превысить официальные прогнозы

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков. Большинство опрошенных экспертов ожидало снижения ключевой ставки на 1-2 процентных пункта - с 15% до 14-13% из-за ожиданий замедления инфляции в РФ.

Аналитики отмечали, что посыл о возможном сокращении ставки был дан регулятором еще в конце января. Другой причиной снижения ключевой ставки называлась рецессия в российской экономике.