Баланс недели: финансовый "пакет" МВФ и отчет правительства за 100 дней работы

Главным экономическим событием минувшей недели было заседание Совета директоров Международного валютного фонда, итогом которого стало одобрение программы расширенного финансирования (EFF) Украины. Решение Фонда подытожило два месяца непростых переговоров с новым украинским правительством, которое также на минувшей неделе отчиталось за 100 дней работы.

В результате дискуссий с МВФ был сформирован план реформ для Украины, которые, помимо прочего, предполагают стабилизацию финансовой и банковской систем, укрепление гривни, реформу управленческого аппарата, а также усовершенствование энергетического сектора и налоговой сферы. При этом и в Киеве, и в Вашингтоне не устают повторять: реформы, глубокие и болезненные, нужны не Фонду, а Украине, пребывающей на грани финансового дефолта и производственного коллапса из-за войны на востоке и многолетнего отказа от попыток изменить систему хозяйствования и управления государством.

В ожидании реформ

Украина ожидала решения руководства МВФ с нетерпением. Президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк в один голос заявили, что наша страна выполнила все условия для получения финансовой помощи. Воодушевленной выглядела и министр финансов Наталья Яресько.

Вечером в среду, 11 марта, информационные ленты процитировали директора-распорядителя МВФ Кристину Лагард.

«Я рада сообщить, что Совет директоров МВФ одобрил программу расширенного финансирования для Украины объемом 17,5 млрд долл. (15,5 млрд евро), основанную на программе реформ. Эта новая четырехлетняя программа позволит стабилизировать экономическую ситуацию в Украине и внедрить целый ряд глубоких реформ для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе и повышения уровня жизни украинцев», - заявила Лагард.

Чуть позже в МВФ сообщили, что одобрение программы EFF предполагает немедленное выделение первого транша в объеме 5 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета страны.

Следом за Лагард выступил и премьер Яценюк: «Программа (с МВФ - УНИАН) открывает дополнительные двери для получения еще 7,5 млрд долл. помощи от международных кредиторов - Всемирного банка, ЕБРР, Европейского инвестбанка. Таким образом, в целом в течение четырех лет Украина получит 25 млрд долл. Эти средства дадут возможность расти украинской экономике уже с 2016 года».

В ночь на четверг, 12 марта, МВФ опубликовал план реформ, которые будут поддержаны средствами Фонда. Документ насчитывает 173 страницы, из которых с десяток – так называемые «структурные маяки», их Украина должна достичь для получения не только денег международных финорганизаций, но кредитов от правительств США, Канады, Японии, Австралии и Евросоюза.

Приоритетными изменениями названы повышение тарифов до экономически обоснованного уровня наряду с внедрением эффективной системы адресной помощи малоимущим. Обязательными должны стать безубыточность госмонополиста «Нафтогаза» и снижение общего дефицита госбюджета до 2,2% к 2020 году. В пенсионной реформе необходимо решить вопрос специальных пенсий и перейти к постепенному в течение нескольких лет повышению пенсионного возраста для «льготников».

Обозначены и промежуточные результаты, которые надо достичь уже к июню – к приезду первой оценочной миссии Фонда. В их числе - оптимизация работы Государственной фискальной службы, разработка стратегии управления государственными корпорациями с указанием основных рисков их функционирования, начало работы Антикоррупционного бюро, усиление финансовой дисциплины при расчетах за газ. На законодательном уровне необходимо принять ряд поправок в закон о Национальном банке в части усиления его регуляторных функций, продолжить законодательные изменения в рамках судебной реформы, а также принять закон о рынке газа.

В случае если все будет реализовано в срок, Украина сможет до конца года получить большую часть общего пакета внешнего финансирования - порядка 16,3 млрд долл, из которых 10 млрд долл. по линии МВФ.

А в пятницу, 13 марта, первый транш МВФ в объеме 5 млрд долларов был перечислен на счета в НБУ.

Реструктуризация долга: старт дан

Особое внимание правительство Украины хочет уделить облегчению долгового бремени. Прямые выплаты по госдолгу составят в 2015 году 11 млрд долл. при общем объеме госдолга в 70 млрд долл. Долговое давление на бюджет, по словам главы Минфина, колоссальное.

Одним из решений проблемы может стать реструктуризация части долга. И правительство еще месяц назад заявило о планах провести переговоры с кредиторами о возможности реструктуризировать порядка 15 млрд долл. долгов.

О старте переговоров на минувшей неделе объявила министр финансов.

«Теперь на повестке дня министерства стоит вопрос снижения давления на государственные финансы со стороны государственного долга, для чего мы уже 13 марта начинаем консультации относительно его реструктуризации с нашими кредиторами», - сказала Яресько.

Основные параметры реструктуризации кредиторам представят с помощью веб-трансляции, а затем Яресько лично отправится в Лондон и Нью-Йорк для деловых встреч. «Но мы не будем навязывать свою точку зрения, – сказала Яресько. – Мы начинаем переговоры с кредиторами, мы сначала выслушаем их точку зрения».

По мнению министра, переговоры осложняются двумя факторами: тяжелой экономической ситуацией в стране и разницей условий выпуска и оборота долговых госбумаг, подлежащих реструктуризации. «Переговоры займут не меньше пары месяцев - минимум до мая», - отметила Яресько, добавив, что считает «шансы на успех» высокими. «Я – оптимист», - резюмировала министр.

Эксперты также называют предстоящие переговоры сложными, но «небезнадежными». В частности, заместитель директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Пол Роукинз на минувшей неделе в интервью Bloomberg отметил, что правительство вряд ли предпримет жесткие меры вроде финансовой «стрижки», когда часть долга принудительно списывается. «Стрижки» не будет. Вероятнее всего, правительство предложит вариант «нового расписания» долговых платежей», - предположил Роукинз. При этом он призвал не драматизировать ситуацию в связи с возможным будущим понижением кредитных рейтингов Украины – вплоть до преддефолтного. «Это станет, скорее, техническим шагом, поскольку в случае реструктуризации кредиторы не получат своих средств, - сказал аналитик. - Но в целом экономика Украины в 2015 году покажет лучшие результаты, чем в 2014 году, когда падение ВВП составило, по оценкам Fitch, 7,5%. Восстановление начнется в 2016-м. Прекращение огня на востоке и планомерная реализация плана реформ ослабят давление на правительство, которое получит больше пространства для экономического маневра».

Отчитались за 100 дней

На минувшей неделе правительство отчиталось за 100 дней работы. В четверг, 12 марта, весь состав Кабинета министров, за исключением вице-премьера Валерия Вощевского и министра инфраструктуры Андрея Пивоварского лично презентовали результаты своей работы и планы на будущее. Министры постарались охватить все, что входит в их компетенцию. И это «растянуло» публичный правительственный отчет на три часа.

Регламент выступлений – 5-6 минут – выдержали только главы Минфина, Мининформполитики и Минэкономразвития. Причем министр экономразвития Айварас Абромавичус был подчеркнуто краток и радикален. «Как сказал однажды президент США Рональд Рейган, самые страшные слова, которые слышит гражданин, следующие: «Здравствуйте, я из правительства, и я пришел, чтобы вам помочь». Мы хотим сделать так, чтобы в Украине такого не было», - сказал министр и добавил, что к концу своей каденции рассчитывает эффективно дерегулировать экономику, сократив до минимума существующие сегодня 14 тысяч регуляторных актов. А затем и вовсе ликвидировать «свое» ведомство как пережиток прошлого.

Подытожил мероприятие премьер Арсений Яценюк. Он поблагодарил свою команду за единство, слаженность и ответственность, с которой принимаются решения, в первую очередь, «решение работать в правительстве» в беспрецедентных для страны условиях.

Яценюк подчеркнул, что сделано немало, но это - меньше, чем надо сделать. «И я прошу украинский народ – никаких разочарований и ожиданий, что все изменится само. Меняется только то, что мы меняем своими руками, мозгами, сердцем и волей», - резюмировал глава правительства.

Курс и газ - «под контролем»

Гривня на минувшей неделе продолжила укрепляться. В начале недели Национальный банк установил курс 21,7357 грн/долл. Таким образом, нацвалюта «добралась» до фундаментального уровня, который, по оценкам НБУ, находится в пределах 20-22 грн/долл. Этот курс является базовым, согласно программе МВФ. На протяжении недели резких скачков гривни межбанк не фиксировал.

Кроме того, на минувшей неделе стали известны детали украинских предложений на предстоящих газовых переговорах по так называемому «летнему» пакету, оговаривающему условия поставки российского газа с 1 апреля 2015 года. Как сообщил Яценюк, переговоры в формате Украина-ЕС-Россия пройдут 20 марта.

Наша страна будет настаивать на 30% повышении ставки на транзит топлива. Сейчас украинская ГТС прокачивает порядка 60 млрд кубометров в год по ставке почти 3 долл. за тыс. куб. м на каждые 100 километров.

Кроме того, премьер поручил максимально снизить объем импорта газа из России, нарастив «европейские» поставки, а также продумать вопрос формирования запаса газа в хранилищах.

«Летом мы должны максимально закачать газ в хранилища, - сказал Яценюк. – Кроме того, приоритетная задача - перейти на покупку дешевого газа из стран Европейского Союза. Это - дешевле и стабильнее».

Удастся ли Украине убедить газовых переговорщиков согласиться с ее предложениями, станет понятно уже в следующую пятницу. Тогда же будем ждать и первых результатов международных переговоров с держателями евробондов Украины. Ключевыми «внутренними» событиями станут итоги служебных расследований в Государственной фискальной службе и Государственной финансовой инспекции, инициированных непосредственно руководством Кабмина. Новых кадровых назначений, похоже, не избежать.

Олеся Сафронова (УНИАН)