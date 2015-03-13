Нацбанк после укрепления гривни неожиданно решил опустить ее официальный курс

Официальный курс гривни упал на 6 копеек.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 13 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2161.6059 (с 12 марта – 2155.3929); 100 евро – 2294.1123 (с 12 марта – 2279.9746); 10 российских рублей – 3.5460 (с 12 марта – 3.4387). Читайте такжеУкраина получила первый транш в $5 миллиардов от МВФ

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