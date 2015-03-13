Нацбанк после укрепления гривни неожиданно решил опустить ее официальный курс
14:23, 13 марта 2015Финансы
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Официальный курс гривни упал на 6 копеек.
НБУ снизил курс гривни / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 13 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2161.6059 (с 12 марта – 2155.3929);
100 евро – 2294.1123 (с 12 марта – 2279.9746);
10 российских рублей – 3.5460 (с 12 марта – 3.4387).
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