Прибыль российского ВТБ упала в 126 раз

Чистая прибыль группы ВТБ в 2014 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась почти в 126 раз до 800 миллионов рублей, отмечается в годовом отчете компании, передает lenta.ru.

При этом чистый убыток в четвертом квартале составил 4,6 миллиарда рублей. Последний раз убыточным ВТБ был в 2009 году.

В то же время операционные доходы группы выросли на 27,5 процента до 547,5 миллиарда рублей. Влияние на итоговый финансовый результат оказало активное создание резервов, которые увеличились в 2,8 раза до 275,4 миллиарда рублей.

Чистые процентные доходы группы выросли на 9,7 процента до 354,3 миллиарда рублей. Маржа снижалась, на что повлияло увеличение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов в декабре 2014 года.

Как заявил заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос, убытки банковской группы от украинского бизнеса в 2014 году составили 85,4 миллиарда рублей.

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Ранее ЦБ сообщал, что в 2014 году прибыль российских банков упала на 40,7 процента до 589 миллиарда рублей. 16 января Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль упала в минувшем году на 19 процентов до 305,7 миллиарда рублей. В 2013-м этот показатель был равен 377,6 миллиарда