Укрнафта опубликовала открытое письмо Сергею Лещенко

В письме компания представила графики проведения аукционов за последние два года, с указаниями объема и сумм продаж нефти.

Укрнафта, обращаясь к Лещенко и другим заинтересованным лицам сообщает, что "на протяжении последних лет продажа плановых ресурсов добычи нефти являлась обычной хозяйственной практикой, основанной на требованиях действующего законодательства Украины и решениях аукционного комитета".

Также в письме отмечается, что "в компании сожалеют, что депутат Лещенко стал орудием в борьбе против компании с другими лицами - Пасишником и Еремеевым".