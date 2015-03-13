Укрнафта опубликовала открытое письмо Сергею Лещенко

15:21, 13 марта 2015
Финансы
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Крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, Укрнафта, обратилась с открытым письмом к журналисту  и народному депутату Сергею Лещенко.

Укрнафта показала детальную информацию об аукционах

В письме компания представила графики проведения аукционов за последние два года, с указаниями объема и сумм продаж нефти.

Укрнафта, обращаясь к Лещенко и другим заинтересованным лицам сообщает, что "на протяжении последних лет продажа плановых ресурсов добычи нефти являлась обычной хозяйственной практикой, основанной на требованиях действующего законодательства Украины и решениях аукционного комитета".

 Также в письме отмечается, что "в компании сожалеют, что депутат Лещенко стал орудием в борьбе против компании с другими лицами - Пасишником и Еремеевым".

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