Первый замминистра финансов Уманский: "Экономика Украины уже почти на дне"

Международный валютный фонд одобрил новую программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в размере 5 млрд долл. 13 марта поступил в Украину. Последующие транши будут предоставляться по итогам ежеквартальных оценочных миссий Фонда. В первый год работы новой программы украинское правительство рассчитывает получить 10 млрд долл. от МВФ. С учетом средств других кредиторов финпомощь Украине в течение ближайших четырех лет составит порядка 40 млрд долл.

МВФ, согласно новой программе сотрудничества, прогнозирует падение экономики Украины в 2015 году до 5,5% при инфляции порядка 26,7%. Однако, уже в 2016 году рост экономики составит 2% при инфляции 8,7%. Программа основана на прогнозе курса гривни на уровне 22 грн/долл. к концу 2015 года, а за период до 2020 года ожидается мягкая девальвация национальной денежной единицы до уровня 23,8 грн/долл.

Ключевым условием Фонда остается реформирование энергетического сектора, в том числе, ликвидация дефицита «Нафтогаза» до 2017 года за счет резкого повышения тарифов на газ и тепло, но при одновременном субсидировании малообеспеченных слоев населения. Снижение консолидированного бюджетного дефицита Украины, с учетом «Нафтогаза», запланировано с нынешних 4,6% до 2,2% ВВП к 2020 году.

Международный валютный фонд называет новую программу более долгосрочной, объёмной и гибкой, чем прежние программы, и считает ее ключевым условием «замораживание» конфликта на востоке Украины. Украинские власти, в которой раз, обещают выполнить предполагаемый программой амбициозный план реформ, но все прежние программы заканчивались на первом-втором транше.

О перспективах выполнения программы, направлении получаемых средств и непростых взаимоотношениях с Национальным банком Украины в интервью УНИАН рассказал участник переговоров с ключевым кредитором страны - первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.

Игорь Иванович, каковы ключевые параметры новой программы МВФ?

В первую очередь, будем контролировать параметры госбюджета, публичных финансов и решений, которые мы должны принимать, в том числе, по изменениям на законодательном и правительственном уровне. Один из основных маяков – размер бюджетного дефицита. Будет оцениваться способность страны профинансировать его. Где-то нужно взять ресурс. Внутри, безусловно, есть пространство для маневра. Компромисс возможен.

Чем новая программа отличается от предыдущих?

В ней более жесткие требования, к примеру, по внутренним ценам на газ. Предыдущая программа предполагала более мягкий переход на новые тарифы и очередное повышение с мая на 40%. Сейчас жесткий график – выход за три года на полную стоимость для всех потребителей. В программе есть маяки и по борьбе с коррупцией, и по судебной реформе, и конкурентной политике. Все министерства задействованы в программе, но ключевая роль будет за нами - Министерством финансов.

То есть, больше денег – больше условий?

Изменились многие подходы. Если до этого вопрос долга и работы с кредиторами даже не обсуждался, то сейчас не только обсуждается, но и является частью программы. Мы формально входим в переговорный процесс с нашими кредиторами, поэтому пока ничего не комментируем.

Сколько средств будет получено в этом году, и куда они будут направлены?

Программа на четыре года, но основной ресурс мы рассчитываем получить в этом году при следующем пересмотре программы - через квартал. 2,8 млрд долларов пойдут на финансирование дефицита госбюджета. То есть, падают в общий котел бюджета.

Эти деньги пойдут «Нафтогазу», или он продолжит покупать валюту у НБУ?

В отношении «Нафтогаза» мы еще на 29,7 млрд грн в этом году будем перекрывать разрывы. А валюту он покупает за гривню. Национальный банк будет ему продавать. Целевого использования денег МВФ не может быть по определению, потому что они падают в общий котел.

Воля идти до конца

Что спугнуло МВФ в прошлом году, почему сотрудничество с Украиной застопорилось после второго транша?

МВФ пересматривал логику и подход в отношении Украины. Когда программа разрабатывалась, предполагалось, что военный конфликт будет прекращен к осени. Но это не состоялось. И, естественно, МВФ был вынужден для себя принимать нестандартные решения - что делать в отношении страны, где есть военный конфликт. Говорить, что мы не выполнили какие-то обязательства перед МВФ, не приходится. Ситуация в целом и политическая, и юридическая была неоднозначная. Но в конечном итоге вышли на решение о новой программе.

Будет ли новая программа выполнена, вы готовы идти до конца?

Вопрос, как всегда, в отсутствии или наличии политической воли предпринимать те или иные шаги. Сейчас воля есть, но будет ли она через полгода, я не знаю.

Почему воля идти до конца появилась спустя год относительного бездействия?

Это вопрос не воли одного человека. Когда кажется, что точка невозврата где-то далеко, то это - одна история, а когда мы, по сути, оказались зажаты в ситуацию, из которой нет другого выхода, то совершенно иначе принимаются решения. Прежняя политика, бюджетная и долговая, не могла не привести к патовой ситуации - либо жестко действуем, или получаем жесткие последствия. Рано или поздно мы должны были упереться в «потолок», и мы в него уперлись.

Приоритеты реформ

Какие изменения предстоят в рамках программы МВФ, помимо бюджетной децентрализации?

Будут серьезные изменения администрирования налогов. У нас можно вводить любые ставки, но это ничего не изменит. Нужно менять систему администрирования. И, по большому счету, начинать надо с судебной системы и правоохранителей. Пока суд не будет принимать законные решения, пока нет неотвратимости наказания, мы можем принимать любые изменения в налоговое законодательство, регуляторное или еще какое-то, но это не будет работать.

Что с «нулевой» декларацией: вопрос отложен или закрыт?

К нему возвращаться можно, но все очень неоднозначно. Нулевая декларация без легализации доходов невозможна. Легализация доходов и способ ее проведения – вопрос очень спорный. К примеру, МВФ всегда был против, в том числе по причине, что ни в одной стране эффекта это не имело. Могут возникнуть проблемы с международными организациями, которые отвечают за контроль незаконно полученных доходов, что возможно и в результате уклонения от налогов, и торговли оружием. Разделить эти вещи невозможно. Нулевая декларация без отражения источника дохода может позволить легализировать и незаконные доходы. Поэтому я не верю в нулевую декларацию.

Когда будет проанализирован эффект от новой налоговой системы, введенной с начала текущего года?

Думаю, не ранее, чем по результатам первого квартала можно начинать делать какой-то анализ. Причем я бы брал в расчет только третий месяц, потому что первый месяц все работали по старым нормам, в том числе, по налогам на доходы физлиц и прибыль. В феврале предприятия завершают изменения своей учетной политики. Порядки, регламенты, формы деклараций и правила их подачи уже должны быть урегулированы. Март станет первым месяцем, который будет прожит по новому законодательству, и можно будет сравнивать.

Как обстоят дела с уплатой налогов?

В целом картинка не очень - ввиду того, что появилось новое законодательство. Многие предприятия меняли учетную политику и притормаживали, в том числе искусственно, выполнение обязательств, дабы корректно их погасить с учетом новых налоговых правил. Давайте не забывать, что только 28 декабря изменения были утверждены. Опубликованы они были перед самым Новым годом. Потом были у предприятий новогодние каникулы, многие начали осознавать ситуацию только в конце января.

Вы не боитесь «праздника непослушания», саботажа бизнесом уплаты налогов с учетом моратория на проверки?

Нет, не боимся. Мораторий на проверки не означает, что их не могут проводить в случае нарушений. Речь идет о внеплановых проверках. Плановые проверки проводятся. Уклонение от уплаты налогов - это уже не просто проверка, а уголовно наказуемое деяние.

Экономика находится около дна

Какой будет эффект от реформ в рамках новой программы МВФ в ближайшей перспективе?

В этом году ситуация будет лучше намного, но все зависит от происходящего на востоке страны. В условиях военных действий кардинально поменять ситуацию не получится. С помощью программы МВФ мы можем остудить кризисные явления, но выйти на развитие не сможем. Без прекращения военных действий ни частный капитал, ни какой другой в страну не придет, а если он не придет, в том числе не вернется капитал украинского происхождения, то говорить о развитии нет смысла.

У нас же вроде перемирие на востоке, почему, к примеру, отток вкладов из банков продолжается?

Перемирие перемирием, но люди продолжают гибнуть. Ситуация пока не выровнялась. Считаю, что вопрос банковской системы – это, в первую очередь, вопрос доверия. Деньги у населения есть, но то, что происходило и происходит на валютном рынке, с массовым закрытием банков вызвало макроэкономические изменения. Поэтому вопрос доверия действительно ключевой, вопрос прозрачности политики центрального банка и правительства. Безусловно, важен переход экономики из фазы падения в фазу выравнивания и затем роста. Но на сегодня часть бизнеса просто банально останавливается. Если военные действия прекратятся и придет мир в страну, то уже к середине года ситуация должна развернуться. Мы сейчас - около дна.

Была ли альтернатива введению жестких импортных пошлин и фактически отстранению импортеров от валютного рынка для выравнивания ситуации с платежным балансом?

Лучшая программа импортозамещения - это программа развития экспорта. Вопрос даже не в гуманности, а в эффекте. Временные решения могут быть по сдерживанию импорта, но стратегия должна быть направлена именно на развитие экспорта. Тогда и платежный баланс улучшается, и, что самое главное, ситуация в стране значительно меняется, потому что появляется производство, растет спрос за счет покупательной способности путем заработных плат и так далее. И тогда неважно, какой импорт. Главное его перекрыть своим экспортом. Но мы, в том числе, выступали инициаторами закона, который ввел импортные пошлины как временную меру. Мы считаем, что это более цивилизованный метод для выравнивания платежного баланса.

То есть, валютный рынок уже можно либерализировать?

Валютный рынок нужно «держать», пока есть кризисные явления. Его уже начинали «отпускать» в условиях военных действий и достаточно серьезного экономического и финансового кризиса, что было ошибкой. Вы видели, что происходило на рынке и к чему это привело.

Каким будет курс после получения первого транша и в целом по итогам года?

Показатель курса – не главное. Большее значение имеет его определенная стабильность, прогнозируемость, уход от непонятных скачков вверх-вниз, когда курс в течение месяца скачет с 20 гривен за доллар до 40, и обратно до 25. Ни у населения, ни у рынка нет понимания логики политики. Когда ситуация будет более-менее прогнозируемой, тогда население и бизнес смогут планировать свою работу. А в условиях, когда курс скачет и при учетной ставке 30%, я не представляю, как мы, к примеру, начнем посевную кампанию. Есть проблема с ввозом нефтепродуктов, потому что купить валюту, чтобы за них рассчитаться, является проблемой. Когда будут ответы на эти вопросы, тогда ситуация и будет кардинально меняться.

Новый уровень взаимодействия с НБУ

Как складываются отношения с НБУ, еще одним ключевым органом, которому предстоит выполнять программу МВФ?

Мне кажется, что уровень взаимодействия и согласования политик и решений должен быть другим. Будем надеяться, что он изменится. Сейчас нужно переходить в другой формат отношений с Нацбанком. Вопрос не только во взаимоотношениях НБУ и Минфина, хотя у нас по определению институциональный конфликт интересов. Это - нормально и не зависит от того, что курирует Нацбанк или Минфин. Либерализировать валютный рынок до программы с МВФ, по моему глубокому убеждению, было преждевременно. Потому что мы получили слишком сильное потрясение на рынке, и я не уверен, что подобная политика может долго работать. Последние решения НБУ были более адекватны, но ко всему этому нужно относиться как к временным мерам. Что требуется сейчас банковской системе – успокоение, возобновление доверия и, как следствие этого, возврат вкладчиков.

То есть, ограничения на валютном рынке снимать пока рано?

Конечно. Но надеюсь, что все ограничения, которые ввел Национальный банк, в ближайшее время будут пересматриваться - когда НБУ увидит, что ситуация успокоилась. «Зажимать» можно до бесконечности, но нужно понимать последствия. Сейчас ограничения снимать рано, но после того, как зайдут деньги МВФ и мы выйдем на понимание по долгам, в течение полутора-двух месяцев выйдем на финализацию договоренностей с кредиторами, будет четко озвучена политика Национального банка в отношении финансового сектора, потому что в таком состоянии он долго находится не может. Ситуация после мая должна выравниваться.

Были ли у МВФ требования по кадрам, конкретно уволить или назначить кого-то в Минфине или Нацбанке? Сейчас активно обсуждается тема отставки главы НБУ после получения транша...

Нет. Более того, они не имеют права этого делать. И они этого не делали ни в отношении Нацбанка, ни Минфина, ни кого-либо другого ведомства. Они не могут давать такие рекомендации.

По главе Нацбанка - если бы вопрос был решен, отставка уже бы состоялась. Насколько я знаю, вопрос пока обсуждается. В банковском секторе навести порядок не просто можно, а нужно. Думаете, в 2008-2009 годах было легче? Легче не было. Да, войны не было. Просто решать эту проблему, в том числе, с оттоком депозитов, нужно было сразу, а не дотягивать ситуацию, когда 40 банков закрыли. Тогда удержали ситуацию. Почему положение вещей сейчас хуже – реакция замедленная. Действий Национального банка и правительства пока недостаточно.

Вопрос с национализацией системного «Дельта Банка» закрыт?

Вопрос с «Дельтой» пока, мягко говоря, открыт. По негосударственному сектору, ни по одному банку мы не принимали решения по докапитализации. В «Дельте» на сегодняшний день отрицательный капитал, поэтому как актив он нам не интересен. Если принимать решение по капитализации «Дельты», то нужно понимать, что мы сознательно идем на многомиллиардные убытки. Поэтому пока принято решение, что «Дельта» должна идти по процедуре ликвидации. Вкладчики, согласно законодательству, в том числе за счет помощи Фонду гарантирования через бюджет, получат выплаты. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим.

Возможен ли перевод выплат вкладчикам в не денежную форму, а в облигации?

Это можно обсуждать и это обсуждалось. Но тогда меняется сама логика системы гарантирования. Фонд гарантирует не весь вклад, а только до 200 тысяч. И в этом смысл его существования. Если фонд будет выплачивать не деньгами, то нет тогда и функции гарантирования. Другой вопрос, что делать с вкладами свыше 200 тысяч – тогда уже процедура ликвидации, продажа активов и возможны другие варианты.

Почему закон об усилении ответственности собственников банков приняли после введения временной администрации в банки «Надра» и «Дельта» - отпустили Лагуна и Фирташа с миром? Закон же обратной силы не имеет...

Следуя такой логике, можно говорить и о предыдущих банках. Рано или поздно нужно было принимать этот закон. Я не вижу злого умысла и не верю, что их так уж просто отпустят - там много частных денег застряло.

Как вы относитесь к демаршу главы НБУ – обвинению в парламенте правительства Тимошенко в долгах по рефинансированию?

Как по мне, то это было, как минимум, некорректно. Давайте посмотрим, сколько было выдано за прошлый год рефинансирования, и как оно будет возвращаться - по многим еще сроки не наступили. По этой же логике можно обвинить Яценюка в том, что в прошлом году было выдано столько-то рефинансирования. Ни правительство, ни премьер к решению о предоставлении рефинансирования и стабкредитов не имеют отношения. По национализированным в 2008-2009 годах банкам - «Родовид» и «Укргазбанк» - у нас нет проблем, кредиты обслуживаются и погашаются в срок.

Что вообще будет с «Родовидом», он станет санационным банком или будет ликвидирован?

Решение пока окончательно не принято. Мне кажется, что санационный банк может быть, но, скорее всего, это не в случае с «Родовидом». Слишком много разных историй было с ним до национализации, после и во время. Логичнее было бы «Родовид» закрыть, но возможны варианты.

Ольга Гордиенко (УНИАН)