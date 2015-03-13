Дефицит госбюджета за год составил 5,1% ВВП - Минфин

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Игорь Уманский в ходе публичного отчета по выполнению бюджета в Министерстве финансов.

«Дефицит за прошлый год у нас 78,1 млрд в целом по госбюджету, ВВП - 1 трлн 538 млрд примерно», - сказал Уманский и предложил самостоятельно поделить цифры, чтобы определить процентное соотношение к ВВП.

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Что касается дефицита с учетом господдержки «Нафтогаза», которая по итогам прошлого года составила 170 млрд грн, то, по словам чиновника, это не расценивается как покрытие дефицита, поскольку речь идет не о покрытии убытков, а об увеличении капитала компании.

«На сегодняшний день, в том числе в судебном порядке, Украина пытается пересмотреть уровень цен по газовым контрактам с Российской Федерацией, и размер убытков, которые нес «Нафтогаз», является предметом спора до пересмотра тарифов», - добавил он.

Согласно материалам по выполнению госбюджета, представленным журналистам в ходе публичного отчета, по итогам прошлого года относительно откорректированных показателей плана фактический показатель дефицита госбюджета был недовыполнен на 10,6 млрд грн и составил 78,1 млрд грн, доходов – на 20,6 млрд грн и составил 357,1 млрд грн, расходов – на 31 млрд грн и составили 430,2 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в 2014 году составил 60,078 млрд грн, что на 4,629 млрд грн, или на 7,15%, меньше дефицита в 2013 году.

При этом, по данным Минфина, фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС до 1 января 2014 года, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 11,320 млрд грн, или на 21,2%, больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.