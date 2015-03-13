Гривня закрыла межбанк на уровне 21,65 за доллар

В пятницу, 13 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,52/21,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,68/22,80 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3520/0,3540 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 21,8355 грн/долл., к этому часу было заключено 221 соглашение, объем торгов составил 176,11 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в пятницу, 13 марта, решил опустить официальный курс гривни на 6 копеек – 21,61 за доллар.