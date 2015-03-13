Минфин: план по доходам бюджета за январь-февраль выполнен в полном объеме

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Игорь Уманский в ходе публичного отчета по выполнению бюджета в Министерстве финансов.

«По январю в целом план по доходам выполнен не был, по январю-февралю с учетом того, что и соответствующая нормативна база была принята правительством и Минфином, и, соответственно, налоговая администрация, мы нагнали выполнение плана - план за январь-февраль по фискальной составляющей мы выполнили в полном объеме», - сказал Уманский.

По его словам, единственная составляющая доходной части госбюджета, которая не была выполнена, это поступления от Национального банка по перечислению части прибыли в госбюджет. «Согласно плану, они должны перечислять 25%, как это предусмотрено законом о госбюджете, было перечислено только 5,4 млрд грн», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января 2015 года составил 9,185 млрд грн, что на 7,578 млрд грн, или в 5,7 раза, больше дефицита по итогам января 2014 года в размере 1,607 млрд грн.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь 2015 года составил 2,555 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета - 11,104 млрд грн, при этом специальный фонд сведен с профицитом 1,920 млрд грн.

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