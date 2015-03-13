Вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» возместят 16,7 миллиарда гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда, вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» в 16,7 млрд грн, что составляет 53,2% средств физических лиц в банке на дату введения временной администрации - 2 марта 2015 года, сообщается на сайте фонда.

Также сообщается, что Фонд гарантирования ищет потенциальных инвесторов для выведения «Дельта Банка» с рынка, которое может быть проведено путем отчуждения всех или части активов и обязательств финансового учреждения в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Дельта Банка», продажи банка в целом. Фонд принимает заявки на участие в конкурсе до 23 марта включительно. Участие в покупке активов и передаче обязательств «Дельта Банка» могут принимать только банки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну "Кредитпромбанк" и "Омега Банк".

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Главной причиной отнесения трех банков к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банков своевременных, эффективных мер для улучшения финансового состояния финучреждений, а также ведение руководством банков высокорисковой деятельности.