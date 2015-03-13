В Минфине допускают списание части долга при реструктуризации - источник

Министерство финансов Украины в рамках проведения переговоров по реструктуризации части государственного долга в объеме порядка 15 млрд долл. допускает различные варианты реструктуризации - вплоть до списания части долга, а также предлагает включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги государственных холдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», сообщил УНИАН источник, знакомый с деталями переговоров.

В частности, отвечая на вопрос, возможно ли списание долга, собеседник агентства отметил: «Это хороший вопрос. И пока у нас нет четкого понимания, четкого предложения (по реструктуризации – УНИАН). Мы рассматриваем разные варианты, включая отсрочку платежей и снижение ставки купона».

При этом собеседник агентства уточнил, что в перечень реструктуризируемых бумаг помимо уже озвученных бондов могут войти также бумаги компании «Укрмедпостач» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из этих групп.

Читайте такжеВ Украине появился уполномоченный по вопросам госдолга

Как сообщал УНИАН, министр финансов Наталия Яресько заявила, что украинское правительство с 13 марта начнет консультации с держателями части суверенного долга с целью улучшить структуру этого долга. По ее словам, эти переговоры могут продлиться несколько месяцев, минимум до мая, а объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. При этом общая задолженность по госбондам - порядка 17 млрд долл. Объем долга, который Украина должна выплатить в 2015 году, составляет 11 млрд долл. Общий объем госдолга - порядка 70 млрд долл.

Читайте такжеУкраина в этом году сможет получить $16,3 млрд, включая $10 млрд от МВФ

Минфин впервые огласил планы по реструктуризации части госдолга в ходе обсуждения новой программы кредитования экономики с Международным валютным фондом. МВФ одобрил программу для Украины 11 марта. Объем финансирования составит 17,5 млрд долл., срок - 4 года. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.