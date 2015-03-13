Банк России: отток капитала в этом году составит $111 миллиардов

Банк России прогнозирует чистый отток капитала в 2015 году на уровне 111 миллиардов долларов и его замедление в последующие два года: до 87 миллиардов долларов в 2016 году и 80 миллиардов долларов в 2017 году, говорится в докладе ЦБ по денежно-кредитной политике, передает Прайм.

При рисковом сценарии отток капитала может достичь в 2015 году 131 миллиарда долларов, в 2016 - 89 миллиардов долларов, а в 2017 - 78 миллиардов долларов.

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В 2015 году ЦБ в базовом сценарии ожидает среднегодовую цену на нефть в диапазоне 50-55 долларов за баррель, в 2016 году - 60-65 долларов. Рисковый сценарий предполагает сохранение цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель в течение трех лет.