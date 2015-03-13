Порошенко заявил о значительном замедлении темпов снятия депозитов

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

”Правительство и Национальный банк нашли эффективный диалог, и темпы снятия депозитов значительно замедлились... На сегодняшний день, если курс стабилизирован, если отток депозитов остановился, если Национальный банк вместе с правительством примет решение о том, что снятие ограничений на снятие вкладов - потому что именно это есть восстановлением доверия к банковской системе. Я уверен, что в ближайшее время они должны быть готовы к этому и принять эти решения», - сказал глава государства.

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