Гонтарева допускает снятие ограничений на валютном рынке
00:53, 14 марта 2015Финансы
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Председатель Нацбанка Валерия Гонтарева отметила положительные тенденции со стабилизацией курса доллара в течение последних дней.
Гонтарева допускает снятие ограничений на валютном рынке / скриншот
По ее словам что с начала марта Национальный банк для пополнения международных резервов выкупил 579 млн долларов США, передает пресс-служба НБУ.
"Теперь у нас есть чем поддерживать рынок. В дальнейшем эти средства могут быть использованы для осуществления валютных интервенций в случае возникновения волатильности на рынке или панических настроений населения. В случае сохранения тенденции стабилизации административные ограничения будут постепенно сниматься", — заявила глава НБУ.
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Согласно меморандуму МВФ до конца июня 10 украинских банков пройдут диагностику. Ее цель определить платежеспособность финучреждений.
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