Гонтарева допускает снятие ограничений на валютном рынке

По ее словам что с начала марта Национальный банк для пополнения международных резервов выкупил 579 млн долларов США, передает пресс-служба НБУ.

"Теперь у нас есть чем поддерживать рынок. В дальнейшем эти средства могут быть использованы для осуществления валютных интервенций в случае возникновения волатильности на рынке или панических настроений населения. В случае сохранения тенденции стабилизации административные ограничения будут постепенно сниматься", — заявила глава НБУ.

Читайте такжеГонтарева уверена, что кредит МВФ успокоит валютный рынок

Согласно меморандуму МВФ до конца июня 10 украинских банков пройдут диагностику. Ее цель определить платежеспособность финучреждений.