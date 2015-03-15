Украинцы впервые с июня 2014 года продали валюты больше, чем купили

Украинцы в феврале 2015 года, впервые с июня 2014 года, продали иностранной валюты больше, чем приобрели.

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, чистая продажа (превышение предложения над спросом) наличной валюты населением в феврале 2015 года составила 126,4 млн долл., в то время как в феврале 2014 года чистая покупка валюты населением составила 782,3 млн долл.

«Объем валюты, купленной банками у населения, - 194,3 млн долл. Объем валюты, проданной населению, - 67,9 млн долл.», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНацбанку рекомендуют направить усилия на обеспечение покупательной способности гривниПо итогам января-февраля чистая продажа валюты населением составила 145,8 млн долл. (в эквиваленте).

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в январе 2015 года составила 19,4 млн долл., что в 2,4 раза меньше показателя декабря 2014 года.

Золотовалютные резервы Национального банка Украина в феврале снизились на 12,4% - до 5,625 млрд долл.