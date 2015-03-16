Денежная масса в Украине за месяц выросла на 21,5%

Объем монетарной базы в Украине в феврале вырос на 1,5% - до 331,6 млрд грн, денежной массы - на 21,5%, до 1,138 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года денежная масса в Украине выросла на 18,9%, монетарная база сократилась на 0,5%. Объем наличности вне банков за февраль вырос на 3,5% - до 283,8 млрд грн.

В сообщении отмечается, что на динамику денежной массы повлияла переоценка валютных депозитов вследствие девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, в январе объем монетарной базы в Украине снизился на 1,9% - до 326,7 млрд грн, денежной массы - на 2,3%, до 934,8 млрд грн.

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Денежная масса в 2014 году выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.

Закон о государственном бюджете Украины на 2015 год обязывает Национальный банк перечислить в казну не менее 60 млрд грн своей прибыли до 11 мая 2015 года. Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель на уровне 22,807 млрд грн.