НБУ за месяц продал на межбанке валюты на полмиллиарда долларов больше, чем купил

Национальный банк Украины в феврале на межбанковском валютном рынке продал валюты на 506,6 млн долл. больше, чем приобрел, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор на межбанковском рынке продал 583,9 млн долл. по курсу 23,1410 грн/долл. и 59,2 млн евро по курсу 19,6298 грн/евро, регулятор приобрел 144,7 млн долл. по курсу 27,8108 грн/долл.

Таким образом, с начала текущего года сальдо интервенций остается отрицательным (продажа валюты превышает ее покупку) и составляет 1,025 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украина в феврале снизились на 12,4% - до 5,625 млрд долл.

В 2014 году отрицательное сальдо валютных интервенций НБУ (продажа валюты превышает ее покупку) составило 9,248 млрд долл.