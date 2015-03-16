Нацбанк с начала марта выкупил почти $600 миллионов для возможной поддержки гривни

Национальный банк Украины с начала марта выкупил на межбанковском валютном рынке 579 млн долл. США для пополнения международных резервов, сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

«Теперь у нас есть чем поддерживать рынок. В дальнейшем эти средства могут быть использованы для осуществления валютных интервенций в случае возникновения волатильности на рынке или панических настроений населения. В случае сохранения тенденции стабилизации, административные ограничения будут постепенно сниматься», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Также сообщается, что после введения в Украине временных мер по стабилизации валютного рынка в течение месяца наблюдалась тенденция укрепления курса гривни. В частности, официальный курс на 13 марта 2015 года укрепился до 21,61 грн/долл. после 27,76 грн/долл. на начало марта.

Помимо этого, Нацбанк сообщает о положительных тенденциях на рынке наличной валюты. В частности, население продолжает продавать наличную иностранную валюту банкам больше, чем покупает. Сальдо таких операций с начала марта составило почти 70 млн долл. США.

По оценкам НБУ, стабилизации ситуации в значительной степени способствовало достижение договоренности с Международным валютным фондом по кредиту EFF. В рамках новой программы с МВФ Нацбанк 13 марта получил первый транш на сумму около 5 млрд долларов. Средства направлены на укрепление международных резервов. Программа EFF рассчитана на достижение финансовой стабильности и предусматривает увеличение международных резервов до конца текущего года до уровня 17 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк стал крупнейшим покупателем валюты на межбанковском валютном рынке после введения ряда ограничений для стабилизации рынка.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений гривня начала укрепляться, последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 13 марта, составляет 21,6161 грн/долл.