Гонтарева утверждает, что за 9 месяцев работы ни разу не писала заявления об отставке

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева за 9 месяцев своей работы ни разу не писала заявление об отставке и после одобрения новой программы с Международным валютным фондом с оптимизмом смотрит в будущее.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на телеинтервью главы НБУ.

«За 9 месяцев моей работы я слышала из средств массовой информации, что я 9 раз уже писала заявление об отставке. Я не писала заявление об отставке ни разу. Я нахожусь в очень оптимистическом настроении, потому что на сегодняшний день мы больше не думаем о том, как будем терять резервы, а думаем о том, что к концу года у нас будет 17 млрд долл. резервов. Для меня как для председателя Национального банка и для всей нашей команды это однозначно позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», - сказала Гонтарева.

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Глава НБУ подтвердила факт поступления первого транша от МВФ в размере около 5 млрд долл., которые зачислены в резервы, и напомнила, что новая программа с Фондом предполагает рост резервов на конец года до 17 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы объемом 5 млрд долл. получен 13 марта.