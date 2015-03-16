Украинцам могут разрешить разовое декларирование имущества

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов, Государственной фискальной службе и Министерству юстиции до 1 июля изучить необходимость одноразового декларирования средств, имущества и валютных ценностей.

Соответствующее постановление правительства от 11 марта размещено на сайте Кабмина.

«Изучить вопрос о необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особого порядка однократного декларирования физическими лицами средств, имущества и валютных ценностей для последующего контроля за расходами и доходами граждан с применением косвенных методов», - говорится в документе.

Кроме того, постановление предусматривает проведение национальной оценки рисков до октября 2015 года, а также контроль за формированием уставного капитала предприятий при помощи финансовых средств неустановленного происхождения.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует ввести разовую («нулевую») декларацию доходов, имущества и финансового состояния, полученных, в том числе, с нарушением законодательства о налогообложении доходов и валютном регулировании.

В дальнейшем такие декларации будут использоваться для сравнения имеющихся доходов и расходов. При этом декларирование является исключительно добровольным, а граждане, не подавшие декларации, будут автоматически считаться собственниками активов в размере 200 тыс. грн. Если размер активов, в первую очередь банковского вклада или наличности, превышает 200 тыс. грн, он подлежит декларированию и налогообложению по ставке 3% от задекларированной суммы.