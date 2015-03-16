НБУ в феврале увеличил рефинансирование банков в 2,4 раза

Национальный банк Украины в феврале 2015 года по сравнению с январем увеличил объем рефинансирования банков в 2,4 раза - до 30,833 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

Согласно информации НБУ, рефинансирование было предоставлено 26 банкам.

Нацбанк предоставил банкам кредиты овернайт на 23,269 млрд грн, кредиты, полученные в результате тендера на срок до 90/360 дней, на 3,199 млрд грн, кредиты под программу финансового оздоровления на 3,565 млрд грн, по операциям прямого РЕПО на 800 млн грн.

Объем корсчетов банков в НБУ в феврале снизился на 19,9% - до 27,5 млрд грн. Объем обязательных резервов по состоянию на 10 марта составил 37,8 млрд грн.

Читайте такжеГлава НБУ назвала сумму задолженности по кредитам рефинансирования

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе 2015 года по сравнению с декабрем сократил объем рефинансирования банков в 3,4 раза - до 12,770 млрд грн.

Национальный банк Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн.

В декабре 2014 года Нацбанк предоставил банкам наибольший объем рефинансирования в размере 42,9 млрд грн, в том числе 32,2 млрд грн кредитов овернайт, 7 млрд грн кредитов через тендеры по поддержке ликвидности и 2,5 млрд грн через операции прямого РЕПО.