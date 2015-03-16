ПУМБ поглотил "Ренессанс Капитал"

Входящий в группу крупнейших «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) завершил юридическую процедуру слияния с банком "Ренессанс Капитал", сообщила пресс-служба банка ПУМБ.

«Передаточный акт всех прав и обязательств был утвержден 14 марта 2015 года решением общего собрания акционеров ПАО «Первый Украинский Международный Банк» и решением акционера АО «Банк Ренессанс Капитал». Таким образом, был завершен этап юридического слияния банков, начавшийся осенью прошлого года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, до конца 2015 года будет завершено операционное слияние банков, объединение сети отделений, продуктового ряда и сервисов банков.

В сообщении отмечается, что общий капитал объединенного банка не изменился, а регулятивный капитал увеличился на 295 млн грн.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Первого украинского международного банка» 27 октября приняли решение о присоединении еще одной структуры своей банковской группы, «Банка Ренессанс Капитал».

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Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», которая владеет 92,24% акций банка.

«Банк Ренессанс Капитал» (Киев, бренд «Ренессанс Кредит») работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финучреждений. Основным владельцем банка также является Ринат Ахметов через «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).

В декабре 2013 года ПУМБ приобрел 100% уставного капитала «Банка Ренессанс Капитал», в результате чего банк стал дочерним банком ПУМБ в рамках банковской группы «ПУМБ», признанной НБУ 19 июля 2013 года.