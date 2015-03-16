Нацбанк снизил официальный курс гривни второй день подряд

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 16 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2177.0381 (с 13 марта – 2161.6059);

100 евро – 2301.5647 (с 13 марта – 2294.1123);

10 российских рублей – 3.5505 (с 13 марта – 3.5460).

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 21,55/21,67.

Средневзвешенный курс гривни к 12:00 составил 21,6049 грн/долл. К этому часу было заключено 16 соглашений, объем торгов составил 12,69 млн долларов.