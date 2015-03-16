Нацбанк снизил официальный курс гривни второй день подряд
14:42, 16 марта 2015Финансы
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Гривня по курсу Национального банка сегодня снова подешевела.
Курс гривни сегодня опустился на 15 копеек / dialog.ua
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 16 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2177.0381 (с 13 марта – 2161.6059);
100 евро – 2301.5647 (с 13 марта – 2294.1123);
10 российских рублей – 3.5505 (с 13 марта – 3.5460).
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 21,55/21,67.
Средневзвешенный курс гривни к 12:00 составил 21,6049 грн/долл. К этому часу было заключено 16 соглашений, объем торгов составил 12,69 млн долларов.
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