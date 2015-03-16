Глава МВФ считает восстановление мировой экономики медленным и неустойчивым

Восстановление мировой экономики остается "слишком медленным, слишком неустойчивым и слишком неравномерным", сказала в понедельник глава Международного валютного фонда, указав на расхождения монетарной политики как на риск, который может стать причиной волатильности на финансовых рынках, сообщает Рейтер.

Кристин Лагард повторила прогноз МВФ о том, что более чем через шесть лет после мирового финансового кризиса экономика вырастет только на 3,5 процента в 2015 году и на 3,7 процента - в 2016 году.

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"Это все еще ниже того, чего можно было ожидать после такого кризиса, - сказала Лагард, выступая в столице Индии. - В будущем все же может произойти что-то лучшее благодаря низким ценам на нефть и процентным ставкам. И все же существуют значительные риски для хрупкого глобального восстановления".