Гонтарева рассказала, где находятся полученные от МВФ деньги

Национальный банк Украины намерен постепенно смягчить монетарную политику, пересмотрев учетную ставку, и отменить административные ограничения при стабилизации ситуации на валютном рынке.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на телеинтервью главы НБУ.

Глава НБУ Валерия Гонтарева подчеркнула, что введенные ограничения – это кризисные меры, которые позволили стабилизировать ситуацию на валютном рынке и позволили «войти в рамки» программы с Международным валютным фондом.

«В этом и вопрос, что это временные меры, которые мы использовали исключительно для стабилизации панических настроений. Поэтому если рынок стабилизируется, то постепенно мы начнем с более мягкой нашей монетарной политики, потому что ставка по рефинансированию 30% однозначно не дает рынку нормально развиваться. Сейчас административные меры на рынке введены сроком на три месяца, уже на самом деле у нас две с половиной недели этих мер прошли, и если мы увидим, что ситуация стабилизировалась раньше, - то будем отменять их раньше», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ напомнила, что Украина получила первый транш в рамках новой программы Международного валютного фонда на 5 млрд долл., 2,5 млрд из которых находятся на счету Национального банка и 2,5 млрд - на счету Министерства финансов.

«В нашей стране минимальная сумма, которая на сегодняшний день нужна для комфорта всех международных инвесторов, международных организаций, опять же для комфорта нашего внутреннего рынка, - это порядка 15,5 млрд. Наша программа с Международным валютным фондом на 2015 год предусматривает, что к концу года наши резервы должны достигнуть уровня 17 млрд. Мы будем больше иметь денег в резервах, чем минимальная необходимая потребность», - добавила Гонтарева, отмечая, что это хороший знак для рынка.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 24 февраля ввел ограничения для импортеров, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл. с предоплатой, оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Впоследствии с 4 марта НБУ смягчил требования для операций критического импорта, отсрочив на один месяц введение обязательной аккредитивной формы расчетов. Одновременно регулятор расширил перечень документов для согласования платежей по импортным контрактам, обязав банки предоставлять справки фискальной службы об отсутствии у клиента-импортера задолженности по налогам, сборам и платежам, а также запретил банкам покупать валюту по поручению клиентов-резидентов (кроме физлиц), имеющих собственную валюту на счетах в банках в сумме более 10 тыс. долл.

Помимо этого, с 4 мартаНБУ повысил учетную ставку до 30% годовых и продлил действие нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки для экспортеров, а также ограничения по 90-дневному предельному сроку расчетов по внешнеэкономическим контрактам, запрета резидентам на досрочное погашение валютных кредитов нерезидентам, запрета на покупку и перечисление валюты для возврата за границу иностранных инвестиций и выплаты дивидендов инвесторам.

Также Нацбанк продлил ограничения для физлиц, включая предельный объем продажи наличной валюты в один день в 3 тыс. грн, выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы - в 150 тыс. грн в сутки, наличной валюты или банковских металлов с текущих и депозитных счетов - в пределах эквивалента 15 тыс. гривень в сутки на одного клиента. Кроме того, продлевается требование к банкам выдавать валютные вклады граждан досрочно в гривне и ограничения по переводам за рубеж до 15 тыс. грн в день, но не более чем 150 тысяч гривень в месяц.

Введенные ограничения призваны остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения ограничений гривня начала укрепляться, последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 16 марта, составляет 21,77 грн/долл.