Убытки российских банков в феврале выросли в полтора раза

Российские банки нарастили убытки в феврале до 36 миллиардов с 24 миллиардов рублей месяцем ранее, тем не менее по итогам текущего года банки совокупно получат положительный финансовый результат в размере нескольких сотен миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов, передает РИА Новости.

"Идет небольшое увеличение валовых убытков — с 24 до 36 миллиардов рублей. Я думаю, что в сфере итогового финансового результата не стоит ждать больших цифр как в сторону прибылей, так и в сторону убытков", — сказал Сухов, выступая на российском экономическом и финансовом форуме в Женеве.

Он отметил, что банки будут работать в сложных финансовых условиях, однако вероятность высказанных ранее некоторыми экспертами прогнозов о том, что убытки по итогам года могут достигнуть триллиона рублей, низкая. По его словам, такие прогнозы не базируются на текущих тенденциях и на рациональном макроэкономическом прогнозе. "Вероятность наступления этих событий низка", — еще раз подчеркнул он.

"Я думаю, что финансовое состояние банков будет все больше и больше "поляризироваться", а не ухудшаться. Группа банков, которая сработает с прибылью будет чуть больше группы банков, которая сработает с убытками. При этом совокупный финансовый результат и той, и другой группы будет исчисляться сотней-другой миллиардов рублей", — считает зампред ЦБ.

"Это подтолкнет банки к более рациональному экономическому поведению, прежде всего в сфере собственных расходов. Я думаю, что необходимость экономии средств очевидна", — уверен он.

В феврале первый зампред ЦБ Алексей Симановский заявил, что ЦБ РФ ожидает снижения прибыли банковской системы в 2015 году примерно вдвое, до 300-400 миллиардов рублей. В 2014 году российские банки получили чистую прибыль в размере 589 миллиардов рублей, что на 40,7% меньше, чем за 2013 год.