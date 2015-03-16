Розничная торговля в Украине упала на 21%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2015 года снизился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 139,965 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 89,8% и 66,8% до 746,1 млн грн и 5,848 млрд грн соответственно. Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе-феврале наблюдалось в Киевской (на 3,7%, до 6,472 млрд грн), Черновицкой (на 5,6%, до 2,36 млрд грн) и Одесской (на 7,6%, до 10,19 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 17,3% - до 20,446 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе 2015 года снизился на 22,6% по сравнению с январем 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 65,734 млрд грн.

В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.