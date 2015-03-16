Гривня закрыла межбанк на отметке 21,95 за доллар

В понедельник, 16 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,90/23,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3470/0,3510 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 21,9204 грн/долл., к этому часу было заключено 226 соглашений на 181,47 млн долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, Нацбанк снизил официальный курс гривни до 21,77 грн/долл.