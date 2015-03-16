МВФ: к 2020 году золотовалютные резервы Украины вырастут до $39 миллиардов

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост золотовалютных резервов Украины к 2020 году до 38,7 млрд долл., говорится в документах Фонда, размещенных на корпоративном сайте.

При этом, согласно данным Фонда, в 2015 году госрезервы вырастут в 2,5 раза по сравнению с нынешними показателями – до 18,3 млрд долл. А затем, будут расти в среднем на 5-6 млрд долл. ежегодно вплоть до 2019 года, когда достигнут показателя в 38,4 млрд долл.

Фонд также отмечает, курс национальной валюты – гривни по отношению к доллару в период до 2020 года будет колебаться в коридоре 21,7 – 23,7 грн за доллар.

Также МВФ прогнозирует выход на положительную динамику экспорта и импорта в 2016 году – в среднем на 5%. К 2020 году рост экспорта составит, по оценкам МВФ, порядка 6,5%, рост импорта - 7,9%.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украина в феврале снизились на 12,4% - до 5,625 млрд долл., обновив, таким образом, более чем 11-летний минимум после провала до 6,218 млрд долл. в июне 2003 года. Согласно опубликованным данным, на 1 марта резервы в иностранной валюте составили 4,698 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 3,94 млн долл., золото – 922,47 млн долл.

В то же время, 11 марта, МВФ одобрил новую программу кредитования экономики Украины сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. 13 марта Украина получила первый транш по новой программе – в объеме порядка 5 млрд долл., из них 2,8 млрд долл. пошли на поддержку бюджета, а 2,2 млрд долл. – в золотовалютные резервы страны.