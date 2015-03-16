Германия предоставит Украине 500 миллионов евро кредита

Завтра в Украину прибывает рабочая группа из Германии для окончательного согласования текста Меморандума и рамочного соглашения о получении Киевом кредитных средств в размере 500 млн евро.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, находящийся в Германии в составе делегации в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

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По словам Зубко, в состав рабочей группы входят представители министерства экономики, министерств энергетики и транспорта.

«Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждался вопрос о привлечении кредита банка KFW для восстановления восточной части Украины, а также направления использования этих средств. Речь идет о макрофинансовой поддержке государственного бюджета Украины, поддержке малого и среднего бизнеса, проектах в сфере энергетики и восстановления инфраструктуры», - сообщил Зубко.

По его словам, эти деньги принесут колоссальный позитивный эффект для экономики всей страны, ведь позволят создать новые рабочие места, новые бизнесы, запустить важные инфраструктурные проекты.

Подписание Меморандума и рамочного соглашения запланировано на начало апреля.

В сообщении напоминается, что Зубко является председателем украинской части Украинско-Германской группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству.