Риски предоставления кредита Украине есть - МВФ

Об этом в эфире "Свободы слова" в понедельник, 16 марта, сказал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше, пишет Обозреватель.

"Определенные риски есть. Основным риском мы определили риск интенсификации конфликта", - сказал он.

По словам Ваше, МВФ прорабатывает разные сценарии развития событий.

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"Мы стараемся построить различные сценарии, определить, как минимизировать риски, что может произойти. Но самым важным заданием является помочь ввести реформы в украинской экономике, их оперативное внедрение. В частности - энергетика, финансовый сектор. Также важна реформа для улучшения деловой среды. Это все станет для нас самой большой гарантией того, что деньги мирового сообщества ушли на необходимое", - отметил он.

Ваше подчеркнул, что МВФ – это гарант мировой финансовой стабильности.