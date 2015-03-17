Яресько: Украине для восстановления экономики нужна дополнительная финансовая помощь

Предоставленный Украине пакет финансовой помощи является необходимым минимумом для стабилизации банковской системы, однако для масштабного восстановления экономики стране потребуется дополнительное финансирование, заявила министр финансов Украины Наталья Яресько, сообщает американское издание Wall Street Journal.

"Пакет, которым мы располагаем, стабилизирует банковский сектор. Но его недостаточно для того, чтобы начать рост и развиваться дальше, - цитирует Яресько Wall Street Journal.

"Если по какой-либо причине кто-то из наших партнеров не хочет или не может дать нам военную оборонительную поддержку, тогда дайте нам финансовую поддержку", - сказала министр финансов.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта ключевой кредитор страны Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной с объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Как подчеркивала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, программа Фонда открывает для Украины дополнительные возможности финансирования общим объемом порядка 40 млрд долл., а, кроме того, позволяет вести переговоры о реструктуризации госдолга в объеме 15 млрд долл. Общий размер госдолга страны составляет 70 млрд долл.

Украина начала переговоры по реструктуризации долгов в пятницу, 13 марта. Как отмечали близкие к переговорам источники, Украина пока изучает мнение кредиторов, но не исключает различных форм реструктуризации, включая отсрочку платежей и списание части долга.