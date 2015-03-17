Нацбанк может выпустить валютные депозитные сертификаты

Национальный банк Украины рассматривает возможность внедрения валютных депозитных сертификатов для привлечения ликвидности у банков, сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на итоги традиционного совещания с банкирами 16 марта.

«Национальный банк предложил на рассмотрение и дальнейшее обсуждение банковского сообщества возможность выпуска депозитных сертификатов Нацбанка, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Нацбанк использует депозитные сертификаты для привлечения свободной ликвидности у банков. С этой целью НБУ размещает среди банков сертификаты «овернайт» сроком обращения 1 день, а также 7, 14 и 30 дней. Ставки привлечения ресурсов устанавливаются в зависимости от учетной ставки НБУ, которая с 4 марта повышена до 30% годовых. Вслед за учетной ставки по сертификатам были повышены до 20%, 26%, 26% и 27%, соответственно.

Общий дневной объем привлечения ресурсов у банков обычно превышает объемы выданного банкам рефинансирования. К примеру, 13 марта НБУ предоставил банкам рефинансирование на 345,6 млн грн и одновременно продал депозитные сертификаты на 13,015 млрд грн.

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По оценкам НБУ, объем свободных ресурсов в банковской системе, доступных для кредитования экономики, составляет около 30 млрд грн, однако ликвидность в системе распределяется неоднородно, а нежелание банков кредитовать экономику обусловлено высокими рисками невозврата выданных кредитов в условиях нынешней бизнес-среды.