Фонд гарантирования предлагает ликвидировать «VAB Банк»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного «VAB Банка», сообщается на сайте фонда.

По информации Фонда гарантирования, срок действия временной администрации в банке закончился, и наименее затратным способом его выведения с рынка является ликвидация с возмещением по вкладам физлиц через фонд.

Также сообщается, что с 17 марта временно приостановлены выплаты вкладчикам банка для завершения формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации. Выплаты возобновятся не позднее семи дней со дня принятия Нацбанком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «VAB Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным 21 ноября 2014 года.

«VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).