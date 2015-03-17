Все операции с обменом валют в банках не будут облагать военным сбором

Военный сбор в размере 1,5%, которым с 13 марта облагаются доходы от операций, связанных с переходом прав собственности по валютным ценностям, не будет распространяться на весь перечень банковских операций, которые можно отнести к валютообменным.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в ходе еженедельного совещания в Нацбанке руководители 40 крупнейших банков Украины выразили обеспокоенность в связи с отсутствием четкого порядка взыскания и администрирования указанного сбора.

Директор Департамента налоговой и таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины Николай Чемерук, принявший участие в совещании, отметил, что Минфин с целью урегулирования этого вопроса проводит консультации с представителями Нацбанка и Государственной фискальной службы.

По его словам, в ближайшее время будут предоставлены подробные разъяснения участникам рынка по непонятным вопросам.

«Налоговый сбор не будет распространяться на весь перечень банковских операций, которые можно отнести к валютообменным», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеЯценюк: валюта в стране есть, но ее покупают для спекулятивных целей

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" от 02.03.2015 г., с 13 марта доходы от операций с валютными ценностями (кроме ценных бумаг), связанными с переходом права собственности на такие валютные ценности, облагаются военным сбором по ставке 1,5%.

Военный сбор был введен в Украине как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задания в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.