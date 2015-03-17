Fitch настроено оптимистичнее Кабмина: ВВП Украины в 2015 году упадет на 5% при инфляции 26%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины на 5% при инфляции в 26%, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Ключевое предположение агентства: ВВП Украины снизится на 5%, а инфляция вырастет на 26% в 2015 году», - сообщает агентство.

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Эти оценки совпадают с прогнозами ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда, а также с базовым сценарием развития экономики, озвученным правительством Украины.

В частности, МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2015 году до 5,5% при инфляции порядка 27%.

В то же время, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – на 10,7% - до 63 млрд долл.

Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.