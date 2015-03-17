В Нацбанке назначили ответственного за монетарную стабильность

Пост исполняющего обязанности замглавы Национального банка Украины – руководителя монетарным направлением с 17 марта занял Дмитрий Сологуб, с 2007 года занимавший должность начальника отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль», сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, Сологуб является авторитетным и известным в экономических и финансовых кругах нашей страны и за рубежом специалистом, он - автор ряда исследований по экономической тематике, обладатель диплома сертифицированного финансового аналитика (CFA). В 2004-2007 годах занимал пост экономиста-исследователя в представительстве Международного валютного фонда в Украине.

Глава НБУ Валерия Гонтарева, комментируя назначение Сологуба, сообщила, что он будет отвечать за развитие функции обеспечения монетарной стабильности и эффективное формулирование денежно-кредитной политики регулятора.

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Как сообщал УНИАН, НБУ приступил к внутренней реорганизации с 1 декабря прошлого года. Комментируя старт реорганизации, глава НБУ сообщала об изменении вертикали управления в Нацбанке. В частности, разделение руководства регулятора на монетарный и рыночный блок.

Ранее глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.