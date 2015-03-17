Гривня на межбанке упала до 22,2 за доллар
12:50, 17 марта 2015Финансы
3906
Украинская валюта начала терять свои позиции.
Гривня снова дешевеет / profi-forex.org
Во вторник, 17 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 21,85/22,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,20/23,55 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,35/0,36 грн/рубль.
Читайте такжеНБУ за месяц продал на межбанке валюты на полмиллиарда долларов больше, чем купил
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 22,2749 грн/долл., к этому часу было заключено 7 соглашений, объем торгов составил 4,15 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter