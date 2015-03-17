Дефицит внешней торговли товарами в январе сократился в 7 раз

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января 2015 года составил 25,1 млн долл., что в 7 раз ниже показателя дефицита за январь 2014 года в 183,1 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

В январе по сравнению аналогичным месяцем предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 31,2% - до 2,984 млрд долл., импорт - на 33,4% - до 3,009 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,99 (в январе 2014 года – 0,96).

Согласно сообщению, количество стран-партнеров, с которыми проводились внешнеторговые операции, сократилось на 47 стран - до 170.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе снизился на 31% в годовом выражении – до 1,072 млрд долл., или на 35,9% общего объема экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 21,2% - до 1,153 млрд долл., или 38,3% общего объема импорта.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам 2014 года сократилось в 29 раз - до 468,3 млн долл.

В 2014 году по сравнению с прошлым годом экспорт товаров из Украины снизился на 13,5% - до 53,913 млрд долл., импорт - на 28,3%, до 54,381 млрд долл.