Нацбанк хочет снизить предельную сумму наличных расчетов

Национальный банк Украины проводит консультации с банкирами по вопросу снижения предельной суммы наличных расчетов для определения нового оптимального порога таких расчетов.

Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на итоги традиционного совещания с банкирами 16 марта.

«Снижение максимально разрешенной суммы расчетов наличными будет стимулировать развитие безналичного рынка и позволит привлечь дополнительные ресурсы в банковскую систему», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По ее словам, такой шаг будет способствовать снижению теневого сектора экономики страны.

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Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с топ-менеджментом компаний – членов Американской торговой палаты в феврале этого года заявила, что Нацбанк намерен снизить предельную сумму наличных расчетов.

По ее словам, в европейских странах сумма наличных расчетов составляет порядка тысячи евро, и в этом направлении украинские власти будут «идти семимильными шагами».

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, для физлиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, - до 150 тыс. грн.