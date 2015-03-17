Депутаты и предприниматели требуют отмены розничного акциза

Народные депутаты, эксперты Верховной Рады и руководители профильных ассоциаций производителей призывают правительство отменить 5%-ный дополнительный акциз на розничную продажу подакцизных товаров. Об этом шла речь на совещании в Комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.

- Введенный налог на розничную продажу подакцизных товаров дискредитирует исполнительную и законодательную власть. Во-первых, для уплаты этого налога Государственная фискальная служба должна получать от бизнеса более 150 тысяч деклараций ежемесячно. Это существенно усложняет жизнь и бизнесу, и налоговой. Во-вторых, по сути, новый акциз насчитывается на уже существующий акциз. Это несправедливо и абсурдно.

В-третьих, налог на розничную торговлю крайне тяжело контролировать. И, в конце концов, внедрение этого акциза противоречит европейскому налоговому законодательству и основам налоговой политики – говорят эксперты Комитета по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украина.

Ранее Комитет по налоговой и таможенной политике обратился к Кабинету Министров с официальным письмом, в котором предложил отменить данный налог. По мнению Комитета, введенный «двойной» акциз противоречит базовым директивам Евросоюза в налоговой политике, в том числе Директиве Совета ЕС 2008/118/ЄС.

По мнению депутатов, «в результате внедрения данного налога местные общины заинтересованы в увеличении потребления населением пива, алкогольных напитков и табачных изделий – от чего непосредственно зависит доходная часть местных бюджетов. Это не согласуется с одной из ключевых функций акциза – уменьшения вредного влияния этих товаров на здоровье населения».

Жестко раскритиковали новый налог украинские товаропроизводители.

- С самого начала мы были категорически против данного налога. Мы платим НДС, акциз, а сверху на цену, которая включает НДС и акциз – еще один акциз. Правительство рассчитывает получить с нового налога 8 млрд. гривен. А сколько оно потеряет по другим налогам? У нас за прошлый год, из-за резкого роста акцизов, по водочной отрасли падение производства – 20%, сокращение рабочих мест – 30%. В ситуации экономического кризиса, когда каждое рабочее место на вес золота, продолжают приниматься решения, которые заставляют производителей сокращать производство и увольнять сотрудников – жалуется генеральный директор Ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк.

- Нефтепродукты – это подакцизный товар, но его стоимость закладывается в другие товары и услуги, которые требуют транспортировки. Мы получили новый акциз, который нужно насчитывать на уже имеющийся акциз. Причем высчитывать его довольно сложно. При цене бензина в 21,5 грн. – почти 10 грн. – это непрямые налоги, которые в итоге ложатся на плечи конечного потребителя. Мы понимаем: нужно наполнять бюджет. Но, может, стоит обратить внимание на треть рынка, которая занята теневой продукцией – контрабандой и фальсификатом. А это 15 млрд. гривен. – напоминает президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

Недовольны новым налогом и представители розничной торговли:

- На рынке розничной торговли табачными изделиями возникла абсурдная ситуация. Раньше все было просто – была максимальная розничная цена на пачке и покупатель ее видел. Сейчас же цены меняются каждые две недели. Если остаются запасы ранее поставленной продукции – на одну и ту же марку сигарет может быть 5-7 разных цен. Продавцы вынуждены рассчитывать максимальную розничную цену с калькулятором в руках. При этом на копейку ошибешься – огромный штраф. Такой абсурдной ситуации на рынке розничной продажи табачных изделий еще не было – поделился проблемой президент Ассоциации розничной торговли Юрий Кишко.

Эксперт предложил заменить процентный акциз – фиксированным сбором в 1.50 грн. с пачки для простоты администрирования.