Официальный курс гривни упал почти на 50 копеек - до 22,24 за доллар
14:08, 17 марта 2015Финансы
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Нацбанк опускает курс украинской валюты третий день подряд.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 17 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2224.6866 (с 16 марта – 2177.0381);
100 евро – 2348.6016 (с 16 марта – 2301.5647);
10 российских рублей – 3.5796 (с 16 марта – 3.5505).
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 21,85/22,20.
Средневзвешенный курс гривни к 12:00 составил 22,2749 грн/долл., к этому часу было заключено 7 соглашений, объем торгов составил 4,15 млн долл.
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