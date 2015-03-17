Официальный курс гривни упал почти на 50 копеек - до 22,24 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 17 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2224.6866 (с 16 марта – 2177.0381);

100 евро – 2348.6016 (с 16 марта – 2301.5647);

10 российских рублей – 3.5796 (с 16 марта – 3.5505).

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 21,85/22,20.

Средневзвешенный курс гривни к 12:00 составил 22,2749 грн/долл., к этому часу было заключено 7 соглашений, объем торгов составил 4,15 млн долл.